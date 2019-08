Photos et vidéos | Septennales de Huy: l’Étoile du matin est retournée à la Sarte

Ce dimanche soir, l’idole de la Vierge Marie a été remontée à l’église de la Sarte, sa maison. Au départ de la collégiale, ils étaient plusieurs centaines à avoir escorté la Divine bergère.

Une marée humaine a marché sur Huy hier soir, dimanche, pour accompagner l’idole de la Vierge Marie dans sa remontée vers l’église de la Sarte, depuis la collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien. Un instant de grâce et de ferveur qui a imprégné la ville d’une aura particulière. Celle de la Madone qui, durant neuf jours, a inondé de sa lumière divine la mère des églises hutoises. Et sur son passage, l’immaculée conceptrice n’a laissé personne indifférent.

Il est 21 h 30 sur le parvis de la collégiale. Les grosses dames d’étain et de cuivre de la collégiale entonnent de concert leurs chants sacrés, annonçant le départ de la procession. Auréolée de beauté, l’Étoile du matin apparaît enfin au sommet de l’escalier qui mène à la bâtisse religieuse, suivie par plusieurs centaines de fidèles et autres curieux venus prendre part à ce cortège marial. Une procession escortée par un important dispositif policier mais aussi par les scouts de la collégiale, les divers porteurs ainsi que les Sonneurs du Val Mosan et leur trompe de chasse. Louanges, oraisons, homélies et autres prières ont également rythmé cette ascension.

