Nathan Van Hooydonck va débuter son premier grand tour à la Vuelta

Nathan Van Hooydonck va prendre part, pour la première fois de sa carrière, à une course à étapes de trois semaines.

Le Belge de 23 ans est un des huit coureurs sélectionnés par l’équipe CCC pour disputer la 74e édition du Tour d’Espagne qui débutera le 24 août à Torrevieja. La formation polonaise l’a annoncé ce lundi matin.

L’équipe CCC, avec cinq néophytes dans un grand tour, visera essentiellement les victoires d’étape. «Nous irons à la Vuelta sans se concentrer sur le général mais nous allons tout de même soutenir Victor de la Parte pour sa première Vuelta. Nous sommes motivés à l’idée de prendre toutes les opportunités qui se présenteront à nous, notamment dans les échappées», a expliqué Jackson Stewart, directeur sportif.

«Patrick Bevin et Will Barta sont impatients de rouler les épreuves contre-la-montre. Ils ont prouvé qu’ils étaient capables d’y décrocher de bons résultats. Jonas Koch et Szymon Sajnok, guidés par Fran Ventoso, tenteront eux de jouer leurs cartes au sprint alors que Pawel Bernas et Nathan Van Hooydonck devront prendre les échappées. Le parcours est dynamique et plusieurs de nos coureurs sont impatients à l’idée de rouler leur premier grand tour.»

Nathan Van Hooydonck, 4e du Tour de Dubaï en 2018, s’apprête donc à découvrir la Vuelta. «Je ne sais pas vraiment quoi attendre de ce premier grand tour. Je veux évidemment bien prester lors du chrono par équipes du premier jour car j’ai beaucoup travaillé cet aspect avec mon entraîneur Marco Pinotti», a-t-il déclaré. «Pour le reste, j’ai envie de porter haut les couleurs de l’équipe dans les échappées et voir jusqu’où je suis capable d’aller. Je crois être en bonne forme. J’ai passé pas mal de temps en altitude et je pense plutôt bien grimper pour un coureur de classiques.»

Ce Tour d’Espagne, remporté en 2018 par le Britannique Simon Yates, se terminera le 15 septembre à Madrid.