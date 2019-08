Encore des changements dans le jury de «The Voice France»?

Julien Clerc out, Marc Lavoine in? Le jury de The Voice France pourrait bien encore changer de visage pour la prochaine saison, avec l’arrivée du chanteur d’«Elle a les yeux revolver».

Selon plusieurs médias français, dont Voici, la production de The Voice sur TF1 songerait à remplacer Julien Clerc comme juré dans le télécrochet, après seulement une saison passée comme coach aux côtés de Mika, Soprano et Jenifer.

Après avoir tenté de s’offrir Céline Dion et Kendji Girac, la production aurait finalement jeté son dévolu sur Marc Lavoine. Une information qui ne devrait pas être officialisée avant la rentrée.

Le chanteur avait pourtant dit en mars dernier au micro de RTL: «Je crois ne pas savoir le faire. Ce métier-là, c’est un autre métier. Je ne suis pas très à l’aise pour juger. Je ne sais pas si je serais très doué pour juger ou pour donner des conseils. Je trouve ça très compliqué.» Il aurait donc changé d’avis…

Du côté des autres coaches, rien n’est encore confirmé, même si Jenifer a confié au média Corse Net Infos qu’elle ne savait pas si elle serait en mesure de participer. «J’ai des projets. Je ne peux pas me dédoubler. Je dois faire des choix. On en reparlera au mois de septembre», explique-t-elle.