Tennis/ATP Cincinnati - Medvedev, qui a battu Goffin: "La récompense de tout le travail que j'ai fourni"

(Belga) Daniil Medvedev (ATP 8) a remporté dimanche le plus grand titre de sa carrière, en triomphant au tournoi ATP Masters 1000 sur dur de Cincinnati, doté de 6.056.280 dollars, au détriment de David Goffin (ATP 19). La troisième finale en trois semaines a été la bonne pour le Russe de 23 ans, qui a fait parler sa puissance pour s'imposer 7-6 (7/3) et 6-4 contre le Liégeois.

"C'est dur de trouver les mots. Je suis tellement fatigué que j'ai des difficultés à m'exprimer", a confié le Moscovite après sa victoire. "C'est la récompense de tout le travail que j'ai fourni ces derniers temps. Cela n'aurait pas été cool de perdre trois finales d'affilée, et je suis dès lors très heureux d'avoir gagné. En fait, j'ai commencé à avoir des crampes à 5-3 au deuxième set. C'est la première fois que cela m'est arrivé en trois semaines. Heureusement, j'ai réussi à frapper quatre services gagnants d'affilée (NdlR: à 5-4, 15-40) et c'était incroyable." Vainqueur de son deuxième titre de l'année et du sixième de sa carrière, Daniil Medvedev est le nouveau tube de l'été. Le longiligne Russe, qui sert plus vite que son ombre et a terrassé Novak Djokovic (ATP 1), tenant du trophée, en demi-finale, est le joueur qui a gagné le plus de matches - 44 - sur le circuit depuis le 1er janvier, devant Rafael Nadal et Roger Federer. Ce lundi, il fera son entrée dans le Top 5 à l'ATP, tout en se posant en sérieux outsider pour l'US Open. "C'est une merveilleuse sensation", a-t-il ajouté. "Je veux d'ailleurs remercier ma femme. Elle ne m'accompagne pas toujours sur le circuit, mais chaque fois qu'elle est présente, je joue mieux", a-t-il souri. "Je tiens également à féliciter David, pour sa brillante semaine. J'espère que l'on s'entraînera encore souvent ensemble à Monte Carlo." (Belga)