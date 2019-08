Thomas Meunier et le PSG battus à Rennes

Thomas Meunier était titulaire lors de la défaite surprise du PSG dimanche à Rennes (2-1) dans le cadre de la deuxième journée du championnat de France de football.

Le club breton possède le maximum de points (6) tout comme Lyon et Nice et le PSG (3 points) est 5e.

Le PSG éprouvait du mal à créer du jeu au milieu de terrain quand une bévue du capitaine rennais Damien Da Silva a offert à Edinson Cavani le but d’ouverture (36e, 0-1). L’Uruguayen, qui avait déjà tiré sur le poteau (15e), a permis au club sangermanois d’égaler un record détenu par le RC de France depuis 1964: marquer au moins un but pendant 40 matches d’affilée. Rennes, qui avait les idées plus claires, a égalisé par M’Baye Niang (44e, 1-1).

La deuxième période a mal commencé pour Meunier: sur un centre, le Diable rouge n’a pas suivi Romain Del Castillo, qui a donné l’avance aux Rouge et Noir (48e, 2-1). Meunier a été remplacé par Colin Dagba (64e).