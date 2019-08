VIDÉO | Madison Keys bat Kuznetsova en finale à Cincinnati et retrouve le Top 10

Madison Keys (WTA 18) a remporté le tournoi de tennis WTA Premier de Cincinnati, une épreuve sur surface dure dotée de 2.944.486 dollars, dimanche dans l’Ohio.

L’Américaine a battu la Russe Svetlana Kuznestova (WTA 153) sur le score de 7-5, 7-6 (5) après 1h44 de jeu.

Kuznestova, ex-numéro 2 mondiale, avait la maîtrise du premier set jusqu’à 3-5 en sa faveur, service à suivre. La Russe, bénéficiaire d’une invitation, a ensuite vu l’Américaine passer la démultipliée. Keys, avec 24 coups gagnants sur la première manche, a aligné quatre jeux pour remporter le set (7-5) et passer en tête.

Ancienne N.2 mondiale, la Russe de 34 ans a une nouvelle fois servi pour le set dans la seconde manche, menant 3-5. Mais Keys, résolument offensive avec 45 coups gagnants sur la partie pour 29 fautes directes, est revenue au score (5-5) pour forcer un jeu décisif.

La droitière de l’Illinois, 24 ans, résolument plus agressive, a remporté la partie sur un retour fautif de son adversaire. C’est le 5e titre en carrière pour Keys, finaliste de l’US Open 2017, après ceux acquis à Charleston cette année, Stanford (2017), Birmingham (2016) et Eastbourne (2014).

Quant à Kuznetsova, cette finale est presque une victoire en soi après une saison 2018 remplie de galères. Double lauréate en Grand Chelem, avec des sacres à Roland-Garros (2009) et l’US Open (2004), elle compte 18 tournois en 42 finales disputées.

Le rendez-vous à Cincinnati est l’avant-dernier tournoi prévu avant l’US Open qui débute le 26 août à Flushing Meadows. La semaine prochaine, le circuit WTA fera déjà étape à New York, où le Bronx Open sera disputé pour la première fois. Alison Van Uytvanck y défiera d’ailleurs une joueuse issue des qualifications au premier tour.

