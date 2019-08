Euro de hockey: les Pays-Bas battent l’Allemagne et filent en demi-finales

Les Pays-Bas sont sortis vainqueur 3-2 de leur clasico contre l’Allemagne dans leur 2e match du groupe B au championnat d’Europe de hockey (messieurs), dimanche soir à Anvers.

Ce succès permet aux hommes de Max Caldas de se qualifier pour le dernier carré, comme l’ont fait les Red Lions plus tôt dans la soirée au sein du groupe A.

Les Néerlandais, 3èmes au classement FIH, ont profité d’une erreur de Rühr dans le 2e quart-temps pour ouvrir le score via Pruijser (21e). L’Allemagne (FIH-7) a égalisé par Herzbruch sur penalty stroke 4 minutes plus tard. Après la pause, Bakker a redonné l’avantage aux Oranje (40e). Une avance à nouveau directement annihilée par un penalty corner de Windfeder (42e). C’est dans la dernière période que Brinkman a définitivement permis à son équipe de venir à bout de l’Allemagne (51e).

What a goal! From one end to the other, with Brinkman finishing it off #EHC2019



WATCH LIVE: https://t.co/IBTpvqv9yw pic.twitter.com/6cJQzdsGTL