Un maillot de basket du lycée de Barack Obama vendu pour 120.000 dollars

Un maillot de basket-ball du secondaire, qui a appartenu à l’ancien président Barack Obama, a été vendu dimanche à un acheteur anonyme 120.000 dollars (108.162 euros) lors d’une vente aux enchères organisée à Dallas.

Le maillot, qui avait été porté par l’ex-locataire de la Maison Blanche lors de la saison 1978-1979, a été sauvé par Peter Noble, qui était trois ans derrière Obama à l’école Punahou d’Hawaii, a indiqué dimanche Heritage Auctions, qui organisait la vente aux enchères.

Le maillot, floqué du numéro 23, semble correspondre à celui porté par Obama dans un album de fin d’année de son école secondaire datant de cette époque. Sur une photo, on le voit jouer pour l’équipe de basket Punahou. Il était alors âgé de 18 ans.

Barack Obama est resté un grand passionné de sport et de basket en particulier.

It's one of the most significant and unique items we've ever offered, President Barack Obama wore this jersey during his senior year as a member of the Punahou High School Hawaii State Championship team. A one of a kind item closing this Saturday 8/17https://t.co/4dt4jBJAAN pic.twitter.com/u9timefD2W