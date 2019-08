Le Standard n’a jamais été réellement inquiété par Mouscron dimanche lors de la 4e journée de Jupiler Pro League. Grâce à un doublé de Maxime Lestienne et des réalisations de Selim Amallah et Renaud Emond, les Liégeois se sont imposés 4-1 et pointent désormais à la troisième place du classement avec 9 unités.