Le débrief sportif du week-end: les Red Lions en demi-finale, Thiam explose son record, une 13e finale pour Goffin, carton du Standard

- D’après PHOTONEWS et BELGA

Week-end riche en événements avec, entre autres, un record pour Thiam, une victoire belge au BinckBank Tour, un plantureux succès du Standard et une large défaite d’Anderlecht, un grand numéro de Kevin De Bruyne, un titre mondial en motocross et les exploits de nos hockeyeurs-euses à l’Euro. Sans oublier la 13e finale de David Goffin sur le circuit pro.

ATHLÉTISME

Nafi Thiam pulvérise son record à la longueur

Nouveau record pour Nafissatou Thiam! L'athlète namuroise a amélioré son record du saut en longueur de 19 cm.

CYCLISME

Victoire belge et polémique au BinckBank Tour

Pour l'association des cyclistes professionnels (CPA), le BinckBanck Tour ne mérite pas son label de course du WorldTour, peut-on lire sur le site de l'association ce samedi. En cause, de gros problèmes de sécurité.

Au niveau de la course, Tim Wellens s'est fait surprendre lors de la dernière étape. C'est son compatriote Laurens De Plus qui en a profité pour s'imposer au terme d'une course remportée par Oliver Naesen.

Ben Hermans leader du Tour de l’Utah

Le Belge est leader avant la dernière étape. Photo News Ben Hermans s'élancera dans la nuit de dimanche à lundi (heure belge) pour la dernière étape du Tour de l'Utah cycliste en position de leader. Le Limbourgeois a gardé sa 16e place dans l'avant-dernière étape. La victoire est revenue à l'Australien Lachlan Morton.

Mercato: les frères Van Poppel chez Wanty-Gobert

Wanty-Gobert a annoncé l'arrivée des frères néerlandais Danny et Boy Van Poppel jusqu'au terme de la saison 2021. Voilà deux solides sprinteurs pour le collectif continental pro wallon.

Un record en région verviétoise

Le cycliste Stéphane Cand a battu seul, ce samedi en début d'après-midi, un record du Guinness Book à Fourons après avoir parcouru une bonne partie de la région verviétoise.

ÉQUITATION

Des médailles belges à l’Euro

La Belgique a décroché la médaille d'argent du championnat d'Europe d'attelage dimanche à Donaueschingen en Allemagne à l'issue des trois épreuves au programme. En individuel, Glenn Geerts a pris la médaille de bronze.

FOOT BELGE

Le Standard renoue avec le succès et intègre le podium

Le Standard n'a fait qu'une bouchée de Mouscron dans le cadre de la 4e journée de championnat de Pro League. Rapidement aux commandes grâce à un doublé de Maxime Lestienne, le club liégeois n'a jamais semblé en difficulté face à des Hurlus moins à leur aise que lors des trois premières journées de championnat. De quoi offrir une troisième place provisoire au Standard.

Anderlecht prend l’eau, Eupen résiste à Bruges

Bruges est tombé dans le piège tendu par les Pandas. Photo News Dans les autres rencontres, on retiendra la nouvelle défaite d'Anderlecht, des œuvres de Courtrai, ainsi que le point arraché par Eupen sur la pelouse du Club de Bruges. Vainqueur du Cercle, Malines partage la tête du classement avec les Brugeois.

À noter que la 4e journée de Pro League se clôturera exceptionnellement lundi soir, avec le déplacement de Charleroi à Zulte Waregem.

Premier succès pour Virton, l’Union engrange

En D1B, l'Excelsior Virton s'est offert un premier succès cette saison. Il ne souffre aucune discussion tant la mainmise des Gaumais sur la rencontre fut évidente.

Le match de clôture de la 3e journée du championnat de D1B s'est terminé dimanche par la victoire de l'Union Saint-Gilloise sur Lokeren (3-1).

FOOT À L’ÉTRANGER

Angleterre: KDB déjà en grande forme, Trossard débloque son compteur

A défaut d'avoir gagné, De Bruyne a régalé. Photo News Manchester City, avec Kevin De Bruyne en capitaine, a été tenu en échec à domicile (2-2) ce samedi face à Tottenham, où Toby Alderweireld était aligné mais pas Jan Vertonghen, dans le cadre de la 2e journée de la Premier League.

Dans le temps additionnel de la rencontre entre Manchester City et Tottenham, Jesus a cru tenir le but de la victoire, dans un Etihad Stadium en délire. Mais la vidéo a frappé, refusant le but pour une déviation de la main de Laporte. Comme au printemps, le VAR a joué avec le cœur de Guardiola. Comme l'an dernier, il ne lui a pas souri.

De son côté, Leandro Trossard a ouvert son compteur buts à l'occasion de sa première apparition en Premier League, ce samedi.

Guinée: l’ex-sélectionneur belge suspendu à vie

L'entraîneur Paul Put a été suspendu à vie par le Commission d'éthique de la Fédération guinéenne de football. Motif: corruption. Dimanche, son avocat a répondu que la Fédé Guinéenne tente d'«éviter le paiement de l'indemnité de départ».

Honduras: un clasico mortel fait trois victimes

Au moins trois personnes sont mortes et sept ont été blessées samedi soir lors d'incidents survenus avant une rencontre du championnat de football du Honduras entre deux clubs de la capitale Tegucigalpa, qui a été suspendue, ont rapporté les services hospitaliers.

GOLF

Thomas Pieters renoue avec le succès en Tchéquie

Thomas Pieters a remporté pour la deuxième fois de sa carrière le Masters de Tchéquie de golf, une épreuve de l'European Tour dotée d'un million d'euros, dimanche sur le parcours de l'Albatross Golf Resort à Vysoký Újezd, à l'ouest de Prague.

HOCKEY

Red Lions: qualification pour les demi-finales et premier objectif atteint

Après avoir pris le meilleur sur l'Espagne vendredi (5-0), les Red Lions ont engrangé une nouvelle victoire dans «son» Euro de hockey en battant l'Angleterre (2-0). Grâce à ce second succès, les Lions sont d'ores et déjà assurés de disputer les demi-finales.

Red Panthers: un exploit face aux championnes du monde

Un petit exploit pour les hockeyeuses belges en ouverture de l'Euro. Photo News Les Red Panthers ont réussi leur entrée dans leur Euro de hockey en arrachant le nul (1-1) face aux Néerlandaises, N°1 mondiales et championnes du monde et d'Europe en titre, dans leur 1er match du groupe A, ce samedi soir à la Wilrijkse Plein d'Anvers.

Blessée au pouce, la Red Panther Émilie Sinia est toutefois incertaine pour la suite du tournoi.

MOTOCROSS

Gajser réitère son titre mondial en MXGP

Tim Gajser (Honda) a décroché son 2e titre mondial MXGP après une 5e place en Italie. Le Slovène ne peut plus être rattrapé. Et ce, malgré une chute.

TENNIS

Une 13e finale pour David Goffin

Après avoir écarté le Français Richard Gasquet en demi-finale, le Belge David Goffin retrouvait en finale du tournoi ATP Masters 1000 de Cincinnati le Russe Daniil Medvedev, tombeur de Novak Djokovic. Il s’agit de la 13e finale en carrière du joueur liégeois, finale dont vous pouvez suivre l’évolution du score en direct ici à partir de 22 heures.