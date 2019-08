Leicester, avec Tielemans et Praet, tient Chelsea en échec

Leicester a partagé l’enjeu dimanche à Chelsea dans un match comptant pour la deuxième journée du championnat d’Angleterre de football (1-1).

Chez les Foxes, Youri Tielemans a joué toute la rencontre et Dennis Praet est monté au jeu à la 73e. Michy Batshuayi ne figurait pas dans la sélection de Chelsea.

Les Blues ont vite pris l’avantage au marquoir par Mason Mount (7e, 1-0). Wilfred Ndidi, l’ex-joueur de Genk, a égalisé (67e, 1-1). Leicester (2 points) est 12e et Chelsea (1 point) suit à la 15e place.

3 - Frank Lampard is the first Chelsea manager to fail to win any of his first three games in charge of the club since Rafael Benitez in the 2012-13 campaign. Introduction. pic.twitter.com/8nZwwsL6Hq