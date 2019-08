Thomas Pieters remporte le Masters de Tchéquie et renoue avec le succès sur le circuit

Thomas Pieters a remporté pour la deuxième fois de sa carrière le Masters de Tchéquie de golf, une épreuve de l’European Tour dotée d’un million d’euros, dimanche sur le parcours de l’Albatross Golf Resort à Vysoký Újezd, à l’ouest de Prague.

Thomas Pieters a rendu une dernière carte de 69, à trois sous le par, avec cinq birdies à son actif pour deux bogeys. Il totalise 269 coups et finit avec un coup d’avance sur l’Espagnol Adri Arnaus.

L’Anversois avait déjà remporté ce tournoi en 2015, prenant la deuxième place l’année suivante.

Thomas Pieters, 4e des Jeux Olympiques de Rio en 2016, succède au palmarès à l’Italien Andrea Pavan, 3e cette fois avec un total de 272 coups, et décroche sa 4e victoire sur l’European Tour après des succès au KLM Open aux Pays-Bas en 2015 l’année de son triomphe en Tchéquie et sur le Made in Denmark en 2016.

Nicolas Colsaerts a de son côté terminé à la 58e place avec une dernière carte de 74, bouclant son parcours avec un eagle, deux birdies, mais il a concédé quatre bogeys et un double bogey.