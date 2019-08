Accroché par Tottenham, Pep Guardiola ironise à propos du VAR

Pochettino et Guardiola ne sont pas forcément d’accord sur l’apport du VAR dans le foot actuel… Photo News

Le VAR a encore joué avec les nerfs de Pep Guardiola, rappelant le quart de finale retour de la C1 la saison passée.

Dans le temps additionnel de la rencontre entre Manchester City et Tottenham, Jesus a cru tenir le but de la victoire, dans un Etihad Stadium en délire. Mais la vidéo a frappé, refusant le but pour une déviation de la main de Laporte. Comme au printemps, la VAR a joué avec le cœur de Guardiola. Comme l’an dernier, elle ne lui a pas souri.

«Je pensais que nous avions laissé cette situation à Tottenham en Ligue des champions la saison dernière. Mais c’est la même chose», a regretté Guardiola, passablement énervé par le VAR. «C’est la deuxième fois, c’est dur. C’est vraiment dur, mais c’est comme ça. […] Ils doivent régler ça.»

Evidemment, Pochettino avait un tout autre discours au coup de sifflet final: «Je suis amoureux du VAR», a plaisanté l’Argentin au micro de Sky Sports. «Je n’étais pas d’accord lorsque nous avons commencé à parler de VAR, mais parfois on en tire des bénéfices comme aujourd’hui et en Ligue des champions. […] Nous devons accepter […] la présence de la technologie dans le football aujourd’hui.»