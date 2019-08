VIDÉO | Laurens De Plus remporte le BinckBank Tour, Oliver Naesen gagne la dernière étape

Laurens De Plus (Jumbo-Visma) a remporté le classement final de la 15e édition du BinckBank Tour (WorldTour) au terme de la 7e et dernière étape, dépossédant in extremis Tim Wellens (Lotto Soudal) de son maillot de leader.

Dimanche, Oliver Naesen s’est imposé après les 178,1 kilomètres au programme entre Leeuw-Saint-Pierre et Grammont. Le Belge de la formation AG2R La Mondiale a devancé Greg Van Avermaet (CCC) et De Plus dans un sprint à trois.

Avec deux passages sur le Bosberg et autant sur le Mur de Grammont, cette ultime journée affichait un parcours propice aux spécialistes des classiques flamandes. C’est précisément dans le célèbre ‘Muur’que le groupe des favoris a fondu sur les échappés, sous l’impulsion du Suisse Marc Hirschi (Sunweb), 2e du général au matin de cette dernière étape.

Laurens De Plus, 3e du général, s’est retrouvé aux avant-postes avec Naesen et Van Avermaet à 20 km de la ligne. Le trio belge s’entendant à merveille, Tim Wellens et Hirschi, premier et deuxième du général mais piégés, n’ont pas été capables de revenir.

Plus fort que Van Avermaet dans le final, Naesen a écrit la cinquième ligne de son palmarès. Le champion de Belgique 2017 n’avait pas encore levé les bras en 2019.

🎥 Footage of the last kilometer of the final stage of the #BinckBankTour, from Sint-Pieters-Leeuw to Geraardsbergen, won by @OliverNaesen (@AG2RLMCyclisme). pic.twitter.com/oc2riiFJ3q — BinckBank Tour (@BinckBankTour) August 18, 2019

Quant à De Plus, 23 ans, il a décroché sa toute première victoire chez les professionnels. Il avait déjà fait bonne figure sur les routes du dernier Tour de France, terminant 4e au classement du meilleur jeune.

Laurens De Plus, passé pro chez Quick Step en 2016, succède au palmarès de la course à étapes belgo-néerlandaise au Slovène Matej Mohoric, vainqueur l’an dernier.

Il termine la course avec 35 secondes d’avance sur Naesen, 36 sur Wellens et 37 sur Van Avermaet. Quatre belges terminent donc aux quatre premières places du classement général, Hirschi complétant le Top 5 à 0:44.