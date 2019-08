VIDÉO | Nafi Thiam explose son record de Belgique du saut en longueur de 19 cm

Nouveau record pour Nafissatou Thiam! L’athlète namuroise a amélioré son record du saut en longueur de 19 cm.

Nafissatou Thiam a amélioré son record de Belgique du saut en longueur avec un bond à 6m86, dimanche lors du Grand Prix de Birmingham en Angleterre. L’athlète du RFC Liégeois a réussi 6m86 à son troisième essai (vent: +0,9 m/s).

She's gone further yet! ??



Thiam regains her lead at the half way mark with 6.86m!!#BirminghamDL ???? #DiamondLeague