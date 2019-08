Motocross: Tim Gajser champion du monde MXGP pour la deuxième fois

Tim Gajser (Honda) a décroché son 2e titre mondial MXGP après une 5e place en Italie. Le Slovène ne peut plus être rattrapé. Et ce, malgré une chute.

Tim Gajser (Honda) n’avait besoin que de 13 petits points pour s’adjuger son deuxième sacre mondial de motocross en MXGP. Dimanche lors de la première manche du Grand Prix d’Italie, 15e des 18 épreuves du championnat du monde, le Slovène a terminé 5e pour ainsi décrocher son deuxième titre en MXGP après celui acquis en 2016.

Malgré une chute en cours de manche et la 2e place du Suisse Jeremy Seewer (Yamaha), son dauphin au classement, Gajser a empoché 16 unités grâce à sa 5e place, s’assurant un troisième sacre mondial. En effet, Gajser, 22 ans et vainqueur du Grand Prix de Belgique à Lommel il y a deux semaines, avait d’abord été sacré en MX2 en 2015, un an avant son premier titre en MXGP.

À noter que les Belges Kevin Strijbos (Yamaha) et Jeremy Van Horebeek (Honda) se sont respectivement classés 11e et 13e de cette première manche

En MX2, la première manche est revenue à l’Espagnol Jorge Prado (KTM). Il a devancé le Danois Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) et le Français Maxime Renaux (Yamaha). Le Belge Jago Geerts (Yamaha) a terminé 4e. Cyril Genot (KTM) a dû se contenter de la 21e place, Brent Van doninck (Honda) de la 30e.

Les secondes manches se dérouleront dans la suite de l’après-midi.