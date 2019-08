Danny Van Poppel chez Wanty-Gobert avec son frère Boy

Wanty-Gobert a annoncé l’arrivée des frères néerlandais Danny et Boy Van Poppel jusqu’au terme de la saison 2021. Voilà deux solides sprinteurs pour le collectif continental pro wallon.

La formation cycliste Wanty-Gobert a annoncé dimanche l’arrivée des frères néerlandais Danny et Boy Van Poppel. Ils ont chacun signé un contrat jusqu’au terme de la saison 2021 en faveur de l’équipe continentale professionnelle belge dirigée par Hilaire Van der Schueren.

Danny et Boy Van Poppel seront à nouveau réunis après avoir fait leurs débuts en WorldTour chez Vacansoleil-DCM en 2013, déjà sous les ordres de Van der Schueren. Après deux saisons ensemble chez Trek (2014 et 2015), ils ont chacun pris des chemins différents.

Danny Van Poppel a couru pour Sky (2016-2017) puis chez LottoNL-Jumbo (2017), devenu Jumbo-Visma cette saison. Quant à Boy Van Poppel, il est resté chez Trek avant de prendre la direction de Roompot-Charles début 2019.

Le cadet, Danny, 26 ans, s’est notamment offert des victoires sur Halle-Ingooigem, Binche-Chimay-Binche et des victoires d’étapes sur la Vuelta, les Tours de Wallonie, de Pologne, de Burgos, Luxembourg ou à l’Arctic Race. Cette année, sous les couleurs de Jumbo-Visma, il a notamment terminé 5e de Gand-Wevelgem et 7e d’A Travers la Flandre.

Boy Van Poppel, 31 ans, est également un homme rapide. Cette année, il a notamment pris la 4e place de la Nokere Koerse et la 5e position au Tour du Limbourg. Il est, cette saison, passé proche de la victoire sur le Tour du Yorkshire (2e et 4e).

«Je suis très heureux de rejoindre Wanty-Gobert. Cela m’offre de nouvelles opportunités, de surcroît avec mon frère», a déclaré Danny, 15 victoires au compteur. «Hilaire Van der Schueren croit en moi depuis plusieurs années, et en notre tandem, dans les bonnes comme dans les mauvaises périodes. Personnellement, le plaisir est le plus important mais je suis également ambitieux. Je veux me battre pour chaque opportunité, et ce avec un nouveau train chez Wanty-Gobert.»

«C’est un avantage de pouvoir travailler en fratrie», a expliqué Boy. «C’est toujours plus simple de trouver des automatismes, et ça donne une motivation supplémentaire pour tout donner.»