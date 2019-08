DIRECT | Masters 1000 Cincinnati: suivez l’évolution du score de la finale entre David Goffin et Daniil Medvedev

En finale du tournoi ATP Masters 1 000 de Cincinnati, le Liégeois David Goffin défie Daniil Medvedev, le Russe tombeur de Novak Djokovic en demi-finale.

Après avoir pris le meilleur sur le Français Richard Gasquet en demi-finale, David Goffin retrouve en finale du tournoi ATP Masters 1 000 de Cincinnati le Russe Daniil Medvedev.

Il s’agira de la treizième finale de la carrière de David Goffin, qui compte quatre titres à son actif, le dernier remontant au tournoi ATP 500 de Tokyo à l’automne 2017.

Coup d’envoi du match à 22h35.

Neither ???? nor ???? has ever been represented in the #CincyTennis men's singles final.



Today, one will capture their maiden Masters 1000 title. Let's play, @DaniilMedwed and @David__Goffin! pic.twitter.com/U1d4mrklVi