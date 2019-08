PHOTOS | Philippeville: des cigognes par dizaines

Depuis vendredi, des dizaines de cigognes traversent la région de Philippeville.

Les premières cigognes ont été aperçues à Treignes et, ce samedi, c’était par plusieurs dizaines, certains en ont compté plus de soixante, qu’elles se sont posées dans les campagnes entre Franchimont et Villers-le-Gambon.

Dès qu’elle a appris la nouvelle, Delphine est vite allée voir sur place. «Le temps que j’arrive, elles s’étaient déjà un peu dispersées, mais il y en avait encore pas mal tout de même, s’exclame-t-elle. Dommage que les enfants étaient en vacances, c’était trop beau.»

Tout comme Delphine, de nombreuses personnes ont immortalisé le passage dans nos régions de ces échassiers. Si aucune ne semble avoir choisi un toit ou une cheminée pour y construire un nid, les cigognes incitent les villageois à imaginer des futures naissances.