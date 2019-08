Euro: les Red Panthers créent l’exploit en accrochant les championnes du monde

Les Red Panthers ont réussi leur entrée dans leur Euro de hockey en arrachant le nul (1-1) face aux Néerlandaises, N°1 mondiales et championnes du monde et d’Europe en titre, dans leur 1er match du groupe A, ce samedi soir à la Wilrijkse Plein d’Anvers.

Les Red Panthers ont encaissé l’unique but de la première mi-temps dès la 8e minute après un début de match à l’avantage des Néerlandaises, tenantes du titre et grandes favorites de ce championnat d’Europe. Une perte de balle en milieu de terrain permit aux joueuses d’Alyson Annan de repartir en contre-attaque dans l’axe de la défense belge et servir Frederique Matla qui trompa Aisling D’Hooghe d’un tir de revers.

Niels Thijssen procéda à un changement de gardienne dans chaque quart-temps, Elodie Picard se relayant avec D’Hooghe.

L’intensité de la partie diminua durant cette deuxième période, permettant aux Belges de retrouver un peu de lucidité dans leur construction offensive. La seule occasion des protégées de Niels Thijssen vint à 7 secones du terme, mais le tir de revers haut de Jill Boon lècha le poteau gauche de la gardienne néerlandaise.

De retour des vestiaires, les Panthers retrouvèrent de la hargne et se forgèrent leur 1er pc. Le tir de Stephanie Vanden Borre trouva en relais Alix Guerniers pour aboutir dans le plafond du but de Veenendaal, mais le but fut annulé par l’arbitrage vidéo pour une raison restée inconnue. Les Néerlandaises réagirent et obtinrent leurs 2e et 3e pc, bien bloqués par la défense belge. Une belle action initiée par Guerniers et travaillée par Ambre Ballenghien offrit le 2e pc belge. La phase entraîna à raison un appel vidéo de Ballenghien et ce 3e pc permit à la Belgique d’égaliser méritoirement. Le tir de Vanden Borre revint sur rebond dans le stick de Michelle Struijk, qui fusilla Veenendaal (45e).

Dans le dernier quart-temps, les Belges firent mieux que se défendre et Picard ne fut même jamais mise en danger.

C’est la première fois depuis plusieurs décennies que la Belgique tient tête à la nation phare du hockey féminin dans un grand tournoi international.

