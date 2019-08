Real Madrid: Zinédine Zidane salue le «travail» de Gareth Bale, qui «va rester»

Zinédine Zidane l’assure: l’avenir de Gareth Bale est au Real Madrid.

«Nous avons réussi un match complet de bout en bout, même en jouant à dix. Nous avons souffert mais c’était pour préserver le score. Je suis satisfait parce que peu d’équipes viendront gagner ici.»

Ecrire que Zinédine Zidane était heureux après la victoire inaugurale de son équipe (3-1) à Vigo à l’issue de la 1ère journée de la Liga est un euphémisme. Certainement que l’entraîneur du Real Madrid sait à quel point son équipe vient de loin…

«Je suis content après la pré-saison que nous avons vécue, compliquée au niveau des résultats mais très bonne en termes de travail, estime ainsi l’entraîneur français. Cette victoire (contre Vigo, NDLR) est le fruit de tout ça. Au final, c’est la compétition qui importe pour nous et débuter ainsi la Liga est une très bonne chose. […] Ce soir nous avons réussi un match complet, ce qui nous manquait jusque-là.»

Quant à l’avenir de Gareth Bale, titulaire face à Vigo malgré une entre-saison compliquée, Zinédine Zidane s’est montré très optimisite. «J’ai apprécié l’effort de tout le monde, le travail défensif de Gareth (Bale) et de «Vini» (Vinicius), explique-t-il. L’avenir de Gareth Bale? Je l’ai déjà dit deux ou trois fois, il va rester. Avec tous les joueurs dont nous disposons aujourd’hui, nous ne pensons plus qu’à la saison. Vous avez vu le match qu’a fait Gareth. Nous avons tous fait un grand match.» Aucune nouvelle recrue possible? «Nous allons nous débrouiller avec les joueurs que nous avons, et penser au prochain match avec les joueurs que nous avons.»