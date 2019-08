Cincinnati: Svetlana Kuznetsova, en finale, prive Ashleigh Barty d’un retour comme N°1 mondiale

Svetlana Kuznestova, ex-numéro 2 mondiale, est de retour à l’avant-plan au tournoi WTA de Cincinnati, une épreuve sur surface dure où elle s’est qualifiée pour la finale. Au grand dam d’Ashleigh Barty.

Bénéficiaire d’une invitation pour ce tournoi, la Russe, à présent 153e au classement WTA, a battu en effet en demi-finales – 6-2, 6-4 en 68 minutes – Ashleigh Barty, deuxième joueuse du monde, privant du même coup l’Australienne d’un retour à la place de numéro 1 mondiale, une semaine après avoir perdu sa couronne.

La Japonaise Naomi Osaka, actuelle reine du circuit féminin, avait en effet été contrainte à l’abandon face à Sofia Kenin (WTA 22) alors que l’Américaine menait leur quart de finale 6-4, 1-6, 2-0. Une victoire de Barty lui assurait de redevenir N°1 mondiale.

Svetlana Kuznetsova avait été numéro 2 mondiale en septembre 2010 et compte Roland-Garros (2009) et l’US Open (2004) à son palmarès. Après une année 2018 de galères, elle affrontera en finale dimanche la gagnante de l’autre demi-finale entre deux Américaines, Madison Keys (WTA 18), 24 ans, et Sofia Kenin (WTA 22), 20 ans.

La droitière, native de Saint-Pétersbourg, a remporté 18 tournois sur le circuit WTA en comptant ses deux victoires en Grand Chelem. Elle va disputer dimanche sa 42e finale, mais n’a plus remporté de tournoi de cette importance depuis son triomphe à Pékin en 2009. Ce sera aussi sa première finale depuis le tournoi de Washington l’an dernier, son seul succès de 2018.