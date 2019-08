Tour de l’Avenir: la 3e étape revient à Ethan Hayter

À Mauriac, Ethan Hayter s’est imposé au sprint devant son compatriote Thomas Pidcock et l’Italien Stefano Oldani. Photo News

Ethan Hayter s’est imposé ce samedi lors de la troisième étape du 56e Tour de l’Avenir, réservé aux coureurs de moins de 23 ans.

Après 162,3 kilomètres de course entre Montignac-Lascaux et Mauriac, le Britannique s’est imposé au sprint devant son compatriote Thomas Pidcock et l’Italien Stefano Oldani.

Le Danois Mathias Norsgaard Jorgensen, vainqueur de la première étape, a perdu son maillot jaune de leader au général au profit du Norvègien Tobias Foss.

La Belgique est représentée par Sylvain Moniquet, Jens Reynders, Mauri Vansevenant, Stan Van Tricht, Ilan Van Wilder et Viktor Verschaeve.

Ce dimanche, la quatrième verra le peloton relier Mauriac à Espalion sur la distance de 158,2 kilomètres.

L’épreuve, remportée en 2018 par le Slovène Tadej Pogacar, s’achève le dimanche 25 août au Corbier. Disputé sous bannières nationales ou régionales amateurs, le Tour de l’Avenir sert de tremplin vers le monde professionnel.