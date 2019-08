David Goffin écarte Richard Gasquet pour atteindre sa première finale en Masters 1000

«Un grand moment pour moi»

Le Liégeois s’est confié à l’issue de sa victoire en demi-finale du tournoi de Cincinnati.

«Je suis très heureux. J’adore ce tournoi et j’y ai pratiqué mon meilleur tennis ces dernières années. Je suis très heureux d’avoir atteint ma première finale en Masters 1000 ici. C’est un grand moment pour moi. Je savais que Richard était un peu fatigué par les efforts de la veille, alors que malheureusement Nishioka n’avait pas été en état de jouer et j’avais pour ma part pu me contenter de taper tranquillement la balle. C’etait pour ainsi dire un jour de congé et je suis arrivé frais et à 100% sur le court. Mais j’étais un peu perdu hier (vendredi) avec le forfait de Nishioka. Je ne savais pas trop quoi faire. M’entraîner, me reposer, aller aux soins, chez le physio. Finalement, j’ai fait un entraînement et un peu comme d’habitude en fait.»

Il s’agira de la 13e finale de la carrière de David Goffin et de la deuxième de son année 2019 après celle perdue contre Roger Federer (ATP 3) à Halle.

Le N°1 belge, auteur de 27 coups gagnants et d’un 10 sur 10 au filet samedi, attend désormais le vainqueur de l’autre demi-finale opposant Novak Djokovic (ATP 1), tenant du titre, au Russe Daniil Medvedev (ATP 8).

«J’ai eu de la chance, mais j’ai tout de même réussi à jouer du bon tennis, a-t-il poursuivi. Et j’ai bien géré mes émotions également, notamment lorsque j’ai servi pour le match. C’est une grande victoire. Cela fait plusieurs mois que l’on bosse dur avec Thomas (Johansson, son coach, ndlr) et je suis content de la façon dont je joue et de la manière avec laquelle les nouvelles choses se mettent en place.»