BinckBank Tour: Filippo Ganna remporte le contre-la-montre, Tim Wellens toujours leader

Filippo Ganna (Ineos) a remporté le contre-la-montre individuel du BinckBank Tour, ce samedi. Mais Tim Wellens reste le leader de l’épreuve belgo-néerlandaise.

À La Haye, l’Italien a été le plus rapide sur le parcours long de 8,4 km dans la ville néerlandaise. Son compatriote Edoardo Affini (Mitchelton-Scott) et le Néerlandais Jos van Emden (Jumbo-Visma) complètent le podium du jour.

Le premier chrono de référence avait été signé par Jos van Emden, champion des Pays-Bas de l’exercice, en 9:24. Il a rapidement été dépassé par Ganna. Le champion d’Italie du contre-la-montre a ponctué le parcours en 9:16. Seul son compatriote Affini, deuxième des derniers championnats d’Europe derrière Remco Evenepoel, l’a encore approché en franchissant la ligne en 9:21.

Laurens De Plus (Jumbo-Visma) a terminé 9e et premier Belge à 0:18, juste devant Tim Wellens (+0:20). Au général, ce dernier compte 8 secondes d’avance sur le Suisse Marc Hirschi et 12 sur Laurens De Plus.

Ce dimanche, la 7e et ultime étape de cet ex-Tour du Benelux, longue de 178,1 km, verra les coureurs prendre le départ à Leeuw-Saint-Pierre pour rallier Grammont et son célèbre «Mur», où le vainqueur final était le Slovène Matej Mohoric (Bahrain-Merida) l’an dernier.

Tim Wellens, unique Belge dont le nom figure au palmarès, pourrait ajouter un troisième sacre final après ceux acquis en 2014 et 2015.