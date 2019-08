Et si Neymar restait au PSG?

La fin du mercato se rapproche, sans que Neymar ne s’éloigne du Paris Saint-Germain. «On n’a pas de solution», a concédé ce samedi son entraîneur, actant une semaine de négociations difficiles avec le Barça. Et si la superstar restait un an de plus dans la capitale?

Le week-end dernier, le point de non-retour ne semblait pas très loin, entre sa non-convocation dans le groupe pour la reprise de la Ligue 1 et les insultes des Ultras parisiens l’enjoignant de «se casser».

Mais Neymar est dans le mercato, comme il est sur le terrain: insaisissable, à dribbler rumeurs et défenseurs avec la même aisance qui fait de lui l’un des trois meilleurs joueurs de la planète – et le plus cher, acheté 222 M EUR en 2017 par le PSG.

Aujourd’hui, son dossier a pris un nouveau virage, qui redonne du crédit au scénario, encore improbable il y a quelques jours, selon lequel il resterait en France, en accord de son contrat qui court jusqu’en 2022.

«On n’a pas de solution pour le sortir du club. C’est une chose entre lui et le club. S’il n’y a pas de solutions, il reste avec nous», a expliqué son coach, à la veille du déplacement à Rennes pour lequel il n’a pas convoqué le Brésilien, toujours en phase de reprise après sa blessure à une cheville fin mai.

Le génial attaquant n’a pas encore disputé une minute avec le nouveau maillot, en pré-saison comme en championnat. Mais sa convocation, vendredi, pour des matches amicaux de sa sélection nationale en septembre laisse entrevoir un retour à la normale proche. Du côté des pelouses, du moins.

Coutinho hors des négociations

En coulisses, les discussions compliquées entre son club et le FC Barcelone, sa destination privilégiée selon la presse, éloignent la possibilité d’un dénouement rapide, souhaité par le directeur sportif Leonardo qui veut vite trouver une réponse à cet énorme point d’interrogation sur la saison du PSG.

Surtout, l’accord de principe pour le prêt du Barcelonais Philippe Coutinho au Bayern, annoncé vendredi soir, a rebattu les cartes.

Les médias français et catalans semblaient s’accorder ces derniers jours pour dire que le néo-Bavarois était l’un des joueurs plaisant le plus aux Parisiens, ce qui en faisait une monnaie d’échange plausible dans le cadre d’une opération incluant un ou plusieurs joueurs et une somme d’argent en échange de Neymar.

Sur quelles bases reprendront les négociations entre le PSG et les Catalans? Le Real Madrid, à l’affût, sera-t-il capable de saisir l’opportunité? À deux semaines de la fin du mercato, la série qui tient en haleine la planète foot peut encore connaître des rebondissements, sans que le temps ne joue forcément à l’avantage des Parisiens, selon Tuchel.

«Je ne sais pas si le temps change beaucoup de choses», a concédé l’Allemand, philosophe.

Mais son discours, lui, a déjà changé. Dimanche après le succès inaugural contre Nîmes (3-0), il affirmait, presque fataliste, qu’il fallait devoir «trouver des solutions sans Neymar. C’est la réalité.» Six jours plus tard, il a expliqué comment le Brésilien était indispensable à son équipe.

«Quand je pense à une équipe forte, c’est avec lui. Mais un Ney dans un état d’esprit bien, agressif, avec des courses, des dribbles, libre et totalement + fit +», a-t-il déclaré, tout en préparant le retour de sa superstar au Parc. «Il est un gars très sensible. Ce n’est pas facile de rentrer et convaincre tout le monde qu’il est là, qu’il donne tout. C’est le défi. On doit faire ça ensemble. Je vais toujours le protéger, et le pousser au meilleur niveau possible.» Mais avec quel maillot?