VIDÉO | Condition physique, play-offs, polyvalence, Messi: Chadli répond aux questions des fans mauves

La nouvelle recrue des Mauves s’est prêtée au jeu des dix questions posées par les fans d’Anderlecht.

Après s’être retrouvé face aux médias mardi, Nacer Chadli a ensuite été soumis à dix questions posées par les supporters d’Anderlecht dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du club.

Ook Nacer Chadli kreeg 10 vragen voorgeschoteld van jullie, de fans! @NChadli s'est aussi vu proposer 10 questions posées par vous, les fans!



Le Diable rouge est notamment revenu sur son arrivée chez les Mauves. «Avec son projet, Vincent m’a convaincu de venir à Anderlecht. Et je me suis dit aussi que j’avais besoin de temps de jeu. Mon arrivée s’est très bien passée et le groupe m’a très bien accueilli. J’ai fait trois entraînements avec l’équipe et je me sens déjà à l’aise. Pour l’instant, je n’ai pas ressenti de nervosité au sein du groupe et il y a une bonne ambiance. Les résultats vont commencer à suivre avec la manière dont Anderlecht joue pour l’instant.»

Je ne suis pas encore à 100%. Je manque juste de rythme de match car je n’en ai pas beaucoup eu à Monaco

Interrogé sur sa position favorite sur un terrain, le joueur de 30 ans a confié pourvoir évoluer à plusieurs positions. «Je suis quand même assez polyvalent. J’ai déjà évolué au poste de latéral avec l’équipe nationale et durant ma carrière j’ai joué au milieu de terrain et sur les côtés. On verra bien où le coach aura besoin de moi. Là, je ne suis pas encore à 100% même si j’ai toute une préparation derrière moi. Je manque juste de rythme de match car je n’en ai pas beaucoup eu à Monaco.»

Formé au Standard de Liège, Chadli n’avait jamais joué en D1 belge. Après des passages aux Pays-Bas, en Angleterre et en France, Chadli va donc enfin découvrir son championnat national. «Je suis parti très tôt à l’étranger et j’ai toujours dit que je viendrais jouer en championnat de Belgique. Pour moi c’était le bon moment. Je suis content car toute ma famille et mes amis habitent ici.»

Le meilleur joueur contre lequel j’ai joué c’est Messi et le meilleur avec lequel j’ai joué c’est Eden Hazard

Ce retour en Belgique signifie également qu’il faudra désormais s’adapter au système des play-offs. «C’est assez spécial parce que tu peux jouer une grosse saison, avoir dix points d’avance et quand même te faire rattraper avec la division des points par deux. C’est un système difficile si tu es premier mais avantageux quand tu es deuxième ou troisième, à quelques points de la première place.»

L’ailier des Diables a également été taquiné par les fans, qui lui ont demandé s’il avait amélioré ses connaissances sur le championnat belge après s’être trompé lors de la conférence de presse de présentation. «L’attaquant de Gand, c’est évidemment Laurent Depoître mais bon je pensais qu’il était encore en Angleterre. Autant pour moi et désolé Laurent. […] Je ne suis pas le seul à avoir fait un petit micmac lors de la conférence de presse parce que Michel Vlap m’a expliqué sa bourde avec Vanaken.»

L’international belge a également évoqué les meilleurs joueurs avec qui il a foulé une pelouse. «Le meilleur joueur contre lequel j’ai joué c’est Messi et le meilleur avec lequel j’ai joué c’est Eden Hazard.»