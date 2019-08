Habay-la-Neuve renoue avec les nationaux de cyclisme.

Le premier championnat est réservé aux élites sans contrat, c’est-à-dire à tous les coureurs belges de plus de 23 ans, n’appartenant pas à une formation de D1 (WorldTour comme Lotto-Soudal), D2 (continentale professionnelle, comme Wanty-Gobert) et D3 (continentale, comme Cibel ou Tarteletto-Isorex) et se dispute sur 140 km, soit 8 tours de 17,5 km et démarre à 10 h.

