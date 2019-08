PHOTOS | Voici les maillots que les Diables rouges devraient porter pour l’Euro 2020

Adidas a misé sur l’originalité pour le design des futurs maillots des Diables, qui ont fuité sur internet.

Alors que l’Euro 2020 approche à grands pas, on sait désormais à quoi ressembleront les maillots portés par les Diables rouges lors du tournoi.

C’est le site Footy Headlines, spécialisé dans ce type de fuites, qui a révélé en exclusivité le design des futurs jeux de maillots de l’équipe nationale belge.

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les stylistes de chez Adidas ont fait dans l’originalité. Le maillot domicile sera de couleur rouge avec des bandes noires semblables à des traces de pinceau. Il sera assorti à un short noir et des chaussettes rouges.

-

De son côté, le second maillot aura une teinte grisâtre avec motifs en forme de taches et des bords de manches noirs et rouges. Le short et les chaussettes seront également gris.

-

Des tenues au look surprenant qui devraient également arborer le nouveau logo de l’Union belge. Un logo, pas encore officialisé, qui est loin de faire l’unanimité auprès des supporters de l’équipe nationale.