Le ciel sera d'abord très nuageux, samedi, avec des périodes de pluie, avant le retour d'un temps plus sec l'après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima seront compris entre 17 degrés en Hautes Fagnes et 22 ou 23 degrés sur l'ouest du pays. Le vent, de secteur sud-ouest, sera modéré à assez fort à l'intérieur des terres, voire fort à la Côte. Des rafales pourront atteindre 50 km/h. En soirée et durant la nuit, les nuages effectueront une nouvelle offensive partout dans le pays, avec un risque d'averses, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Des précipitations abondantes sont attendues en fin de nuit dans certaines régions. Les minima oscilleront entre 14 et 18 degrés. Une perturbation traînera encore sur le pays en début de journée, dimanche. Le temps deviendra ensuite plus sec à partir de l'ouest. Au sud-est, la pluie pourrait persister jusqu'en fin d'après-midi.