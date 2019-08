Euro 2019 de hockey - "Les Red Lions ne sont pas encore au top", estime Felix Denayer

(Belga) Même si le score et les statistiques penchent de manière autoritaire en faveur des Red Lions après leur match d'ouverture de l'Euro de hockey d'Anvers, Felix Denayer estime que la Belgique peut encore faire mieux.

"Nous avons réalisé un match assez complet, mais je pense qu'il y a des détails que l'on peut mieux faire. Notre rendement dans le cercle par exemple, alors que l'on s'est créé énormément d'occasions. On a bien controlé cette rencontre, mais dans les gros matchs, les détails vont faire la différence. On devra analyser à la vidéo, mais je suis persuadé que nous ne sommes pas encore à notre top", selon me milieu belge. "Un début de tournoi n'est jamais facile. Surtout contre une équipe comme l'Espagne. On était donc très concentrés et on voulait montrer ce qu'on pouvait faire sur notre terrain et surtout devant un public incroyable." Comme tous ses équipiers, le maître à jouer du Dragons est venu féliciter chaleureusement Antoine Kina sur le 5e et dernier but belge. "Antoine a vraiment réalisé un bon match. Cela montre les qualités de notre équipe. On a beaucoup de joueurs expérimentés, mais les jeunes qui montent ont également beaucoup de talent. En plus, ce soir, Antoine a marqué son premier but dans un tournoi officiel. Tout le groupe s'en est réjoui", a conclu Denayer. (Belga)