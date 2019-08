Tennis/ATP Cincinnati - "Sur papier, Gasquet est une plus belle opportunité", a confié Goffin

(Belga) David Goffin (ATP 19) s'est hissé, vendredi, pour la deuxième fois d'affilée en demi-finale du tournoi ATP Masters 1000 sur dur de Cincinnati, doté de 6.056.280 dollars. Le Liégeois, 28 ans, qui devait affronter le Japonais Yoshihito Nishioka (ATP 77), 23 ans, n'a pas dû monter sur le court, profitant du forfait de son adversaire, victime d'une intoxication alimentaire.

"Je suis bien entendu heureux d'être une nouvelle fois en demi-finale ici", a-t-il expliqué à Belga. "C'est la deuxième fois d'affilée et cela m'offre une nouvelle opportunité d'atteindre une finale d'un tournoi ATP Masters 1000. J'avais eu des adversaires coriaces avec Rafa (NdlR: à Monte Carlo en 2017) et Roger (NdlR: l'an dernier à Cincinnati) par le passé, mais là j'ai donc une nouvelle occasion avec Gasquet. Ce sera difficile. Il n'y a pas de match facile en demi-finale d'un tournoi de ce niveau, mais j'ai souvent bien joué ici et je vais essayer d'en profiter." C'est la cinquième fois de sa carrière que David Goffin se retrouve dans le dernier carré d'un tournoi ATP Masters 1000. Et contraint à l'abandon en raison d'une blessure au coude l'an dernier après la perte du premier set contre Roger Federer, le n°1 espère que la balle roulera pour lui contre Richard Gasquet (ATP 56), 33 ans, vainqueur 7-6 (7/2), 3-6 et 6-2 de l'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 11). "Sur le papier, c'est clair que Gasquet est une plus belles opportunités que les autres que j'ai eues jusqu'ici", a-t-il reconnu. "Mais ce n'est pas si évident mentalement. C'est aussi une belle occasion pour lui. J'espère réussir à jouer mon meilleur tennis. Je vais tâcher d'être agressif et de bien négocier les points importants. La clé sera d'y aller à fond, de lâcher ses coups et de ne pas avoir de regrets." (Belga)