Le Lyon de Denayer empile les buts contre Angers, Guillaume buteur avec Valenciennes

Après avoir battu l’AS Monaco 0-3 la semaine dernière, l’Olympique Lyonnais a effectué une nouvelle démonstration de force vendredi soir en ouverture de la 2e journée de Ligue 1.

Les Gônes se sont imposés 6-0 contre Angers et réalisent donc le six sur six avec un goal-average déjà intéressant.

Porté par un public enflammé pour célébrer le retour de son ancienne idole Juninho en tant que directeur sportif, Lyon a tout de suite annoncé la couleur. Aligné en défense centrale avec le brassard de capitaine au bras, Jason Denayer n’a pas dû se faire de grands soucis. Houssem Haouar (11e) a lancé le festival. Moussa Dembele (36e et 65e) s’est offert un doublé tout comme son compère Memphis Depay (42e et 48e). Jean Lucas est enfin venu fixer le score à 6-0 (72e).

Toujours en France mais en Ligue 2 cette fois, Baptiste Guillaume a ouvert son compteur buts cette saison en marquant l’unique but de la victoire de Valenciennes 1-0 contre Rodez. Après quatre journées, les Nordistes occupent la 8e place avec 7 points.

Aux Pays-Bas, Charly Musonda Jr. a reçu une demi-heure de temps de jeu avec Vitesse, vainqueur 3-0 contre Zwolle pour le compte de la 3e journée d’Eredivisie. Le jeune Belge, 22 ans, avait manqué la majorité de la saison dernière à cause d’une blessure au genou. Avec sept points sur neuf et un match de plus que ses adversaires, Vitesse occupe actuellement la première place du classement.