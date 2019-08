Victoire autoritaire des Red Lions 5-0 face à l’Espagne pour débuter l’Euro

Les Red Lions ont ouvert leur Euro en remportant facilement leur 1er match face à l’Espagne.

Les Red Lions, l’équipe nationale messieurs de hockey, championne du monde en titre et 2e mondiale, a débuté son championnat d’Europe en s’imposant 5 buts à 0 (mi-temps: 2-0) face à l’Espagne, 9e nation mondiale, pour son premier match du groupe A, vendredi soir à la Wilrijk Plein d’Anvers.

Pour leur entrée en matière devant leur public, les hommes de Shane McLeod ont réellement pris leurs adversaires espagnols à la gorge en début de partie. Combinant rapidement, la Belgique a non seulement pris à son compte la quasi-totalité de la possession de balle, mais s’est également créé plusieurs occasions de but, dont quatre penalty-corners (pc) dans le premier quart-temps.

C’est sur le troisième pc que les champions du monde en titre ont ouvert la marque, Alexander Hendrickx faisant parler ses qualités de sleeper pour battre Quico Cortes d’un tir à plat dans le coin droit de la cage espagnole (9e).

Tom Boon BELGA Le deuxième quart-temps vit d’entrée les Belges produire un effort collectif sur contre-attaque, via Antoine Kina, Nicolas De Kzerpel et Arthur Van Doren avec Victor Wegnez à la conclusion en récupérant la balle dans le cercle pour fusiller de près Cortes et doubler l’avance (19e). Alors qu’une fine pluie vint humidifier le terrain de l’Olympia Stadium, l’Espagne produisit sa première réaction, obtenant son premier pc. Contesté par les Belges, mais confirmé par l’arbitrage vidéo, annulant donc tout recours par la suite pour la Belgique. Alors que jusque-là, il n’avait pas encore dû intervenir, Vincent Vanasch s’employa du stick côté droit pour détourner l’envoi de Pau Quemada. Les vice-champions d’Europe accélérèrent à nouveau peu avant la pause, mais sans pouvoir inquiéter la défense espagnole.

Des occasions de part et d’autre ont émaillé le 3e quart, mais sans augmentation ou réduction du score, les deux gardiens parvenant à remporter leurs duels respectifs face aux attaquants.

Les Lions contrôlèrent le début de la dernière période, avant d’accélérer dans les dix dernières minutes et infliger un semblant de punition aux hommes de Frederic Soyez en 3 minutes de temps. Une splendide passe d’Arthur De Sloover permit d’abord à Tom Boon d’accentuer l’avance (52e). Hendrickx, à nouveau sur pc, l’a suivi ensuite (54e), avant qu’Antoine Kina ne fixe le score dans la minute suivante (55e).

Les Belges ont ainsi déjà pris une belle option sur l’une des deux premières places de ce groupe A pour se hisser en demi-finales où devraient les attendre les Pays-Bas (FIH-3) et l’Allemagne (FIH-7), grands favoris de la poule B, où a également été versée l’Irlande (FIH-11) et l’Écosse (FIH-21).

La Belgique disputera son 2e match dimanche (18h00) contre l’Angleterre (FIH-6), avant de clôturer leur tour robin mardi (20h30) face aux Pays de Galles (FIH-25).