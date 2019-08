Des plongeurs ont recherché le touriste belge porté disparu près d’un lac islandais

Trois plongeurs ont recherché, jeudi, un touriste belge porté disparu près du lac Þingvallavatn en Islande depuis quelques jours, rapportent des médias islandais.

Le kayak et le sac à dos du Belge, âgé d’une quarantaine d’années, avaient été retrouvés près de ce lac en début de semaine. L’homme, originaire de Louvain, avait campé vendredi dernier dans un camping de Þingvellir. Sa tente n’a pas non plus été retrouvée. Il n’a pas été aperçu depuis lors.

Les plongeurs ont concentré leurs recherches jeudi au sud du lac, une opération difficile car l’eau est très froide et le lac atteint par endroits 80 m de profondeur.