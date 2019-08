Domination stérile de Bruges qui butte contre Eupen

Les Pandas ont arraché le match nul, 0-0, à Bruges ce soir, dans le cadre de la 4e journée de championnat.

Après trois victoires en trois matches et la qualification pour le barrage de Ligue des Champions obtenue en semaine, le Club de Bruges n’a pas su faire mieux qu’un match nul 0-0 à domicile face à Eupen. Les Blauw en Zwart, seuls à avoir réussi le 9 sur 9 lors des trois premières journées, gardent la tête du championnat mais peuvent se faire rattraper par Malines et Mouscron en cas de victoire de ces deux clubs respectivement contre le Cercle de Bruges et le Standard ce week-end.

Philippe Clément s’est présenté au stade Jan Breydel avec quatre changements – principalement en défense – par rapport au onze aligné contre le Dynamo Kiev mardi. Même si son trident Tau-Dennis-Okerere a été épargné par la tournante, c’est bien offensivement que les Brugeois ont éprouvé les plus grandes difficultés.

Incapables de trouver la solution face au bloc germanophone, les Blauw en Zwart ont passé la première mi-temps à combiner devant le rectangle, ne réussissant aucun tir cadré.

En deuxième période, les entrées de Ruud Vormer pour Siebe Schrijvers (46e), de Clinton Mata pour Brandon Mechele (46e) et de Krépin Diatta pour Emmanuel Dennis (70e) n’ont pas vraiment changé la donne avec un Ortwin De Wolf qui a vu défiler une multitude de frappes hors-cadre. Toujours bien regroupés, les Pandas se sont procuré quelques bonnes opportunités en contre mais ont manqué de lucidité. Ce très bon point pris à l’extérieur ne permet pourtant pas à Eupen d’engranger son premier succès. Avec deux points, l’Alliance est 14e au classement.