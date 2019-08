Lotto Soudal avec cinq Belges, dont Thomas De Gendt et Sander Armée, à la Vuelta

Thomas De Gendt et la formation belge viseront principalement des victoires d’étape. BELGA

L’équipe cycliste Lotto Soudal a annoncé vendredi sa sélection pour la 74e édition du Tour d’Espagne qui débute le 24 août à Torrevieja.

Après un Tour de France réussi, ponctué de quatre victoires d’étapes, la formation WorldTour jouera les cartes de Sander Armée et de Thomas De Gendt sur les routes de la Vuelta.

Outre Armée et De Gendt, Lotto Soudal a sélectionné Tosh Van der Sande, Harm Vanhoucke et Jelle Wallays. Ils seront accompagnés du Norvégien Carl Fredrik Hagen, du Polonais Tomasz Marczynski et du Néerlandais Brian van Goethem.

Les coureurs de la formation belge viseront principalement des victoires d’étape, ce qu’ont déjà réussi à faire Armée, De Gendt, Marczynski et Wallays au Tour d’Espagne. Hagen, van Goethem et Vanhoucke feront eux leur début dans un grand tour.

Sander Armée, 33 ans, a remporté la 18e étape de la Vuelta 2018, son seul succès chez les pros à ce jour. Il tentera une nouvelle fois de faire parler ses qualités d’attaquant et de grimpeur.

Vainqueur à Saint-Étienne de la 8e étape du Tour de France, Thomas De Gendt va prendre le départ de son 17e grand tour, le 3e cette saison. Sevré de victoire en 2018, il avait tout de même ramené le maillot du meilleur grimpeur à Madrid. En 2017, il s’était imposé à Gijon au terme d’une étape accidentée.

