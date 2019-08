VIDÉO | Le crash impressionnant d’un célèbre pilote britannique

Les images de la chute de Luke Mossey font le tour des réseaux sociaux depuis ce jeudi. C’est que son accident fait froid dans le dos.

Grosse frayeur ce jeudi sur la piste du Cadwell Park. Alors que les pilotes du British Superbike Championship (le principal championnat de Superbike au Royaume-Uni, NDLR) enchaînaient les tours durant cette journée d’essais, Luke Mossey a été victime d’un impressionnant accident.

Projeté dans les airs, le Britannique a tapé violemment le bas-côté avant de traverser la piste sur le dos et s’arrêter à quelques centimètres de son plus proche poursuivant.

Miraculeusement, Luke Mossey, qui ne souffre «que» d’une fracture de la jambe, n’a été que légèrement blessé.

Remplacé par Billy McConnell pour la course de ce week-end, Luke Mossey a même déjà quitté l’hôpital puisqu’il était présent ce vendredi à Cadwell Park pour assister à la suite du week-end en British Superbike Championship.

That was a big one! @LukeMossey12 sustained a hairline fracture in his leg after this crash during the test at @CadwellPark yesterday evening but he is back spectating today! Captured by @OMGRacingUK pic.twitter.com/TyOvU1tFe4