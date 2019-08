Le grimpeur italien Simone Petilli rejoint pour deux saisons Wanty-Gobert

Wanty-Gobert a annoncé vendredi l’arrivée pour les deux prochaines saisons de Simone Petilli.

L’Italien de 26 ans quitte la formation WorldTour UAE Emirates après trois saisons. Il sera le nouveau grimpeur de la formation procontinentale wallonne qui verra l’an prochain le Français Guillaume Martin poursuivre sa carrière au sein de la formation française Cofidis.

«Je suis heureux de rejoindre la formation Wanty-Gobert pour deux saisons. Le passage du World Tour vers une formation Continentale Professionnelle peut paraître un pas en arrière, mais pour moi cela signifie surtout que je vais pouvoir jouer ma carte. Je veux continuer ma progression dans cette équipe belge et décrocher ma première victoire chez les pros. Après avoir découvert le Giro et la Vuelta, j’espère pouvoir me présenter dans les meilleures dispositions sur le Tour de France. Je tiens à remercier UAE pour mes premières années chez les professionnels, mais j’avais envie d’obtenir plus de responsabilités. Je suis déjà impatient de découvrir une équipe belge, avec une vraie culture du vélo», a déclaré Petilli sur le site internet de son futur employeur.

Après une année chez Lampre-Merida, en 2016, Petilli a rejoint UAE Emirates. Il s’est classé 26e du Giro en 2017 et 22e du Critérium du Dauphiné cette année. Il avait décroché la victoire dans une étape puis au classement final de la réputée Ronde de l’Isard pour espoirs en 2015, année où il a bouclé à la 5e place le Tour de l’Avenir remporté par l’Espagnol Marc Soler.