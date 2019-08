Bagarre tragique, violente tornade, chiens maltraités: dix histoires marquantes dans vos régions

Bagarre tragique lors d’un bal aux lampions, violente tornade à la frontière belgo-luxembourgeoise, chiens maltraités chez une fille de Claude Barzotti: voici une sélection de dix histoires marquantes dans vos régions, ces derniers jours.

1 Bagarre tragique au bal aux lampions de Rochefort

Roué de coups au bal des commerçants, Michael Roberty (38 ans), un habitant de Nassogne, a été hospitalisé dans un état critique, dans la nuit de samedi à dimanche. Il est finalement décédé ce vendredi.

À ce stade de l’enquête, une seule personne a été interpellée. Il s’agit d’un homme né en 1987 originaire de la région rochefortoise et inculpé dans un premier temps de coups et blessures.

2 Une violente tornade frappe la frontière belgo-luxembourgeoise

Samedi dernier, les rafales de vent ont atteint 128 km/heure: une tornade a notamment touché Bascharage et Pétange, des localités du sud-ouest du Luxembourg, limitrophes de la Belgique et de la ville française de Longwy. Dix-neuf personnes ont été blessées, dont deux grièvement.

Alors que les habitants de Pétange tentent de se remettre de leurs émotions, le coût total des dommages assurés liés au passage de la tornade est estimé à 100 millions d’euros.

3 Chute mortelle aux rochers de Freyr

Une personne est décédée, mardi en début de soirée, à la suite d’une chute effectuée aux rochers de Freyr, à Dinant.

La victime, née en 1960 et originaire de Verviers, faisait de la randonnée quand la chute a eu lieu. La thèse accidentelle est privilégiée alors que celle du suicide a été écartée.

+ À DÉCOUVRIR ICI | Une personne décède dans une chute aux rochers de Freyr à Dinant

4 Un ouvrier percuté mortellement sur l’E42

Un ouvrier a perdu la vie mercredi après-midi avoir été percuté par une voiture sur un chantier situé sur l’E42 à proximité de Temploux.

La conductrice de la voiture, immatriculée au Luxembourg, s’est déportée pour éviter un camion-tampon et a percuté l’ouvrier en charge de la signalisation. Celui-ci a alors été projeté sur plusieurs dizaines de mètres et est mort sur le coup. Un autre ouvrier a également été heurté par l’automobiliste et a des lésions aux jambes.

5 Un enfant fauché par une remorque de tracteur

Un enfant né en 2009 est décédé mercredi matin après avoir été percuté par la remorque d’un tracteur, rue du Rond-Point, à Bièvre.

Le tracteur a croisé une voiture dans un virage serré, les obligeant chacun à freiner. Lors du freinage, le tracteur a dévié vers un fossé. Sa remorque s’est alors mise en ciseau et a fauché la victime qui se promenait avec son grand-père.

+ À DÉCOUVRIR ICI | Un enfant de dix ans décède après avoir été percuté une remorque de tracteur à Bièvre

6 Appel à la solidarité pour la petite Lisa

Lisa, 10 ans, souffre d’une forme de cancer pédiatrique très rare. Après une première bataille contre la maladie en 2014, les parents pensaient avoir passé le cap le plus difficile mais en décembre 2018, la nouvelle a fait l’effet d’une terrible douche froide. Chez Lisa, la maladie venait de faire son retour.

Coûteux, le traitement n’est pas remboursé et le temps presse. Le traitement doit absolument débuter entre le 15 juillet et le 10 novembre. Aussi la famille fait-elle appel à la générosité de toutes et tous.

+ À DÉCOUVRIR ICI | Fernelmont : un appel à la solidarité pour faire pencher Lisa du côté de la vie

7 Des chiens maltraités saisis chez une fille de Claude Barzotti

La brigade canine de la police locale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve est intervenue lundi pour saisir quatre chiens chez la fille du chanteur Claude Barzotti, rue des Renoncules, à Céroux-Mousty. Oreilles nécrosées, collier ancré dans la chair: les chiens ont été trouvés dans un état déplorable.

Le dossier ne date pas d’hier car des plaintes auraient déjà été déposées il y a trois ans.

8 N25 interdite aux tracteurs: des agriculteurs ont bloqué la route

Lundi matin, des agriculteurs ont bloqué différents accès de la N25 pour montrer leur colère face à la décision du ministre Di Antonio d’interdire les véhicules lents sur la N25 dans quelques mois. Une décision hâtive qui étonne du côté du secteur agricole. Pour justifier sa décision, le ministre évoque la différence de vitesse et les trop nombreux accidents.

Les agriculteurs pointent du doigt les itinéraires alternatifs proposés. Ils estiment que leurs machines ne sont pas adaptées à ces routes. Pour eux, la meilleure solution reste la limitation de la vitesse à 90 km/h.

9 Une dame et son chien happés par un train

Un accident mortel s’est produit mardi matin à hauteur du passage à niveau des rues de Condé et de Carme à Basècles (Belœil). Une dame âgée d’une cinquantaine d’années et son chien ont été happés par un train.

Les 20 passagers, qui ne se sont pas rendu compte de l’accident, ont été invités à descendre à la gare suivante.

+ À DÉCOUVRIR ICI | Belœil : une dame et son chien happés par un train à un passage à niveau de la ligne Tournai-Mons

10 Plusieurs incidents avec des armes lors des marches folkloriques

Depuis le début de la saison, plusieurs accidents liés aux armes folkloriques ont eu lieu, avec des conséquences plus ou moins graves pour certains soldats. De plus, des dégradations ont été commises, lors de tirs intempestifs, aux haies et aux boîtes aux lettres de certains riverains. Enfin, certains tireurs ont provoqué des incidents avec des spectateurs qui ont été brûlés.

La marche Sainte-Rolende de Gerpinnes n’a pas été épargnée en juin dernier, où Corentin Binon l’a échappé belle…