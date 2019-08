Real Madrid: Gareth Bale n’est subitement plus indésirable

«Il a sa place, c’est un joueur important»: Zinédine Zidane a finalement changé d’avis à propos de Gareth Bale, qui n’est plus indésirable à ses yeux.

+ Real Madrid : la tuile pour Eden Hazard, qui se blesse à l’entraînement la veille du premier match de Liga

Après avoir souhaité tout l’été le départ de Gareth Bale, Zinédine Zidane a changé ce vendredi son fusil d’épaule face au manque d’offres pour l’attaquant gallois du Real Madrid. L’entraîneur français a déclaré vouloir «compter» sur lui cette saison, à l’instar du Colombien James Rodriguez.

Au sujet de Bale: «Désormais, je vais compter sur lui»

«Il semblait que (Bale) allait partir mais aujourd’hui il est ici avec nous», a constaté le technicien merengue en conférence de presse à la veille de l’entrée en lice du Real en Championnat d’Espagne ce samedi à Vigo (17h).

«La dynamique change, les choses changent. Désormais, je vais compter sur lui, comme sur les autres. Je vais compter sur tous les joueurs qui sont ici. Il a sa place, c’est un joueur important et j’espère que tous les joueurs essaieront de me compliquer la tâche à l’heure de composer l’équipe», a-t-il ajouté.

Devenu indésirable au Real, Bale (30 ans) était tout proche de signer dans un club chinois mais les négociations ont échoué sur le fil, alors que Zidane avait estimé que son départ serait «le mieux pour tout le monde».

Au sujet de James Rodriguez: «Il est en forme et je suis content de l’avoir»

Même situation pour James Rodriguez (28 ans), revenu de deux ans de prêt au Bayern Munich et qui aura lui aussi sa chance, a promis Zidane. «Il est en forme et je suis content de l’avoir», a dit l’entraîneur.

Face aux rumeurs d’une éventuelle ultime recrue au Real, soit le milieu français Paul Pogba (Manchester United), soit l’attaquant brésilien Neymar (PSG), Zidane a assuré être «content» de son effectif à deux semaines de la clôture du mercato le 2 septembre.

«Je me satisfais de ce que j’ai […]. J’ai les meilleurs avec moi, pas de doute», a tranché le Français. «Jusqu’au 2 (septembre), pour toutes les équipes, il peut se passer n’importe quoi. Mais pour nous, le match est demain (samedi), on est prêt pour jouer demain et c’est avec ces joueurs-là qu’on va commencer la compétition», a-t-il encore dit.

Bale, arrivé de Tottenham à l’été 2013 contre 100 millions d’euros, a joué 42 rencontres, mais seulement neuf en intégralité, la saison dernière au cours desquelles il a marqué à 14 reprises et donné 7 assists.