US Open 2019: après le simple, Andy Murray renonce aux doubles

Andy Murray ne participera pas à l’US Open en double afin de «consacrer toute son énergie» à revenir à son meilleur niveau en simple, a-t-il révélé ce vendredi.

«Je ne vais pas jouer en double à l’US Open. Mon objectif est de revenir au niveau que je veux en simple et j’ai décidé d’y consacrer toute mon énergie dès maintenant», a expliqué l’Écossais dans une interview donnée à la BBC.

«L’US Open, en double ou en mixte, peuvent ralentir les choses pendant quelques semaines. Je veux des matchs (en simple) et c’est ce dont j’ai besoin maintenant», a insisté celui qui avait fait son retour en simple en début de semaine à Cincinnati.

Le Britannique avait été battu en deux sets par Richard Gasquet (ATP 56), avant d’annoncer qu’il ne prendrait pas part à l’US Open en simple. Il va toutefois participer au tournoi ATP 250 de Winston-Salem à partir de dimanche.

Peut-être «quelques petits tournois»

«Je dois me concentrer sur les matchs en simple. Il n’y a plus beaucoup de tournois d’ici la fin de l’année. Donc si je réussis bien à Winston-Salem, je saurais que mon niveau est assez bon et que je suis prêt à gagner des matches sur le circuit mais, si ce n’est pas le cas, il sera alors logique de descendre d’un niveau et peut-être de jouer quelques petits tournois», a précisé le joueur âgé de 32 ans.

Fin janvier, Muray avait subi une seconde opération à une hanche, avec le placement d’une prothèse, et laissé entendre que sa carrière était terminée. Il avait néanmoins fait son retour en compétition en double en remportant notamment le tournoi sur gazon du Queen’s, associé à l’Espagnol Feliciano Lopez.