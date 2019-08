15 Août: la police de Liège dresse un bilan très positif

Alors que les festivités du 15 Août prendront fin ce vendredi soir, la police de Liège dévoile quelques chiffres qu’elle qualifie de positifs.

La police de Liège a fait savoir ce vendredi que, de son point de vue, le bilan des festivités du 15 Août s’avère très positif.

En ce qui concerne ses interventions, douze personnes ont été arrêtées administrativement (six troubles à l’ordre public, deux ivresses publiques et quatre personnes en séjour illégal) et trois personnes ont été déférées devant le parquet (une pour vol, une pour commerce de stupéfiants et une pour ivresse suivie de rébellion).

La Croix-Rouge comptabilise quant à elle 68 admissions pour des petites blessures ou des excès d’alcool. Six personnes ont été transférées vers les hôpitaux liégeois.