Supercoupe: Tammy Abraham victime de racisme après la défaite de Chelsea

Auteur du seul raté de la séance de tirs au but de la Supercoupe d’Europe, l’attaquant de Chelsea est victime d’injures racistes sur les réseaux sociaux depuis mercredi soir. De quoi pousser son club à réagir publiquement, et Twitter à discuter du problème.

À 21 ans, Tammy Abraham est en train de vivre la cruelle expérience de la bêtise humaine. En effet, sur les réseaux sociaux, le buteur britannique est visé par de nombreux commentaires racistes et haineux depuis qu’il a raté son penalty lors de la séance de tirs au but de la Supercoupe d’Europe.

Désigné par certains supporteurs comme celui qui a fait perdre le trophée aux «Blues», le jeune avant-centre peut toutefois compter sur de nombreux soutiens. À commencer par son club.

«Nous sommes dégoûtés par les messages odieux que nous avons vus sur les réseaux sociaux, regrette un porte-parole de Chelsea contacté par «Sky News». Chelsea considère inacceptables toutes les formes de discrimination. Cela n’a pas sa place dans ce club et s’il y a des preuves évidentes que des détenteurs de billets ou abonnés sont impliqués, nous prendrons les mesures les plus sévères possibles contre eux.»

Keep your head held high @tammyabraham we’ve all had them saved, that’s football 🤷🏽??? We should be celebrating young English talent not this... https://t.co/Vk0bbC02wr