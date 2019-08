Cincinnati: un café et ça repart pour Venus Williams, qualifiée pour les quarts de finale

Venus Williams s’est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de Cincinnati grâce aux conseils de son entraîneur mais aussi peut-être grâce... au café qu’elle a commandé durant son match.

Venus Williams peut souffler: elle s’est qualifiée, ce jeudi, pour les quarts de finale du tournoi de Cincinnati en éliminant la Croate Donna Vekic en trois sets. Et dire que tout avait mal débuté pour l’Américaine qui avait laissé filer le premier set...

Menée 6-2, la sœur de Serena Williams a redressé la tête au 2e set grâce aux conseils de son entraîneur mais aussi peut-être au café qu’elle a commandé durant la rencontre. Un coup de boost bien nécessaire qui lui a visiblement profité puisqu’elle a remporté les deux sets suivants (6-3, 6-3).

It all changed after she had a few sips…. @Venuseswilliams taking a quick coffee break in her @CincyTennis R3 match pic.twitter.com/InL8lderap