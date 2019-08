«La voiture la plus connue au monde»: l’Aston Martin DB5 de James Bond vendue aux enchères pour plus de 6 millions

Le nom de l’acquéreur n’a pas été précisé: une Aston Martin DB5 de 1965, conçue spécialement pour la franchise James Bond, a été vendue aux enchères en Californie pour la somme de 6,4 millions de dollars (5,7 millions d’euros).

Une Aston Martin DB5 de 1965, conçue spécialement pour la franchise James Bond, a été vendue aux enchères en Californie pour la somme de 6,4 millions de dollars (5,7 millions d’euros), annonce jeudi (vendredi en Belgique) la maison de ventes RM Sotheby’s.

La voiture de sport à la robe grise a été popularisée dans les films «Goldfinger» (1964) et «Thunderball» (1965), avec Sean Connery dans le rôle du célèbre espion au service de Sa Majesté.

La maison de ventes aux enchères RM Sotheby’s avait estimé le bolide dans une fourchette de 4 à 6 millions de dollars, évoquant «la voiture la plus connue au monde».

Le nom de l’acquéreur n’a pas été précisé.

La voiture vendue possède tous les gadgets spécifiques au bolide de James Bond tels que montrés à l’écran dans «Goldfinger», ces gadgets étant même en état de marche, précise RM Sotheby’s. Elle avait été fournie à la société de production EON Productions pour la tournée promotionnelle de «Thunderball», le 4e opus filmique de l’agent 007 sorti en 1965, avant que Bond n’adopte d’autres voitures dans les productions suivantes.

#AuctionUpdate The "most famous car in the world" - this 1965 James Bond 🍸Aston Martin DB5 just sold for $6.4M @rmsothebys Monterey auction, setting a new auction record for a DB5! #RMMonterey #AstonMartin #BondJamesBond pic.twitter.com/MU7M8nQjoJ