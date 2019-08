HR Rail a recruté trois quarts des 1.750 collaborateurs prévus à la SNCB cette année

Les principales fonctions pour lesquelles des nouveaux collaborateurs sont recrutés ou doivent encore l’être sont celles de conducteurs et accompagnateurs de train mais aussi des profils techniques. ÉdA

Conducteurs, accompagnateurs… L’employeur du personnel des chemins de fer a déjà recruté cette année 1.300 nouveaux collaborateurs pour la SNCB, soit près de trois quarts des 1.750 attendus par l’entreprise ferroviaire.

+ «La fusion entre SNCB et Infrabel ne doit plus être un tabou »

HR Rail, l’employeur du personnel des chemins de fer, a déjà recruté cette année 1.300 nouveaux collaborateurs pour la SNCB, soit près de trois quarts des 1.750 attendus par l’entreprise ferroviaire, a-t-elle annoncé ce vendredi.

Les principales fonctions pour lesquelles des nouveaux collaborateurs sont recrutés ou doivent encore l’être sont celles de conducteurs et accompagnateurs de train mais aussi des profils techniques.

Parmi les nouvelles têtes «figurent 230 candidats accompagnateurs de train, sur les 300 que la SNCB compte recruter cette année…. Leur arrivée sur le terrain se fera sentir dans les semaines et les mois à venir, à mesure que ces nouveaux collègues arriveront au bout leur formation. Plus de trois quarts des 360 conducteurs de train nécessaires ont également été sélectionnés», précise dans un communiqué HR Rail alors que deux grèves ont été initiées cet été par le syndicat SIC pour dénoncer un manque récurrent d’accompagnateurs de trains et les difficultés qu’éprouvent dès lors ceux-ci à prendre congé pendant la période estivale.

La SNCB et HR Rail poursuivent leur recherche de talents et organiseront encore cet automne divers événements de recrutement, comme des «Meet & Greet», des «Jobdays» et autres sessions d’information.