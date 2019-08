La Trump Tower bientôt sise sur la President Barack H. Obama Avenue?

Une pétition a réuni en quelques heures plus de 300 000 signataires. L’objectif de ceux-ci: rebaptiser un tronçon de la 5e Avenue en l’honneur de l’ex-président démocrate. Et faire ainsi un sacré pied de nez à Donald Trump!

Récemment, la ville californienne de Los Angeles a rebaptisé un tronçon de l’une de ses autoroutes de banlieue en l’honneur de l’ancien président américain, Barack Obama.

Visiblement inspirée par cette anecdote, Elizabeth Rowin a décidé de lancer sur le site « Move on » une pétition dans le but de réclamer aux élus new-yorkais pareil hommage au sein de «Big Apple».

Cette pétition, qui a déjà réuni plus de 300 000 signataires, va plus loin: elle demande que la route concernée soit un tronçon de la 5e Avenue situé entre les 56e et 57e rues, soit précisément celui où est actuellement établie la «Trump Tower», la célèbre propriété de l’actuel président des USA et grand opposant politique à son prédécesseur.

Peu de chances d’aboutir

«Dans la loi new-yorkaise, il faut simplement cent signatures pour qu’une circonscription étudie la possibilité de nommer une portion de rue. Toutefois, elle interdit normalement que les noms donnés soient ceux de personnalités encore en vie», explique le Huffington Post, lequel s’est ainsi renseigné sur l’hypothétique chance de voir aboutir cette pétition.

Toujours à en croire le Huff’Post, «Nous sommes toujours ravis de voir les New-Yorkais trouver des moyens originaux de résister», s’est-on contenté de répondre au sein du bureau du maire new-yorkais, Bill de Blasio.