À la rencontre des P1 : du (foot) champagne pour Saint-Hubert ?

Monté sur la dernière marche du podium l’an dernier, Saint-Hubert compte bien égaler sa performance, voire plus, si affinité.

Les objectifs de l'équipe

Les Borquins semblent mieux armés que jamais pour s’inscrire une nouvelle fois dans le top 3. « Tout d’abord, nous voulons confirmer notre bon exercice écoulé avec cette troisième place obtenue, confirme Thierry Nicolay, le mentor borquin. Ensuite, nous essayerons de figurer le plus haut possible. Le mercato ? J’en suis plus que satisfait. Pour recruter, nous avons d’abord regardé le niveau footballistique des joueurs, mais ensuite, leur mentalité. Je ne voulais pas d’un gars qui boit son coca à 22 h après la rencontre, avant de prendre son enveloppe à 22 h 15 et retourner chez lui. »

+ La suite de l'analyse de Saint-Hubert est à découvrir ici

+ L'avis de Jérémie Vandenbergh, qui rêve du doublé

Le noyau

Gardiens : Charles Delmé, Pierre Todesco.

Défenseurs : Mathieu Peltgen, Jérémie Vandenbergh, Yoan Devillet, Anthony Soyer, Antoine Adam, Bram Van Massenhove, Romain Lefort.

Médians : Jérôme Lambert, Jérémy Rode, Tanguy Bonjean, Allan Manand, Pierre-Célestin Nsamba Mbida, Thomas Lefort, Axel Renard, Florent Claude, Jérôme Regnier.

Attaquants : Alex Lecomte, Nicolas Roset, Romain Brichet.

Le staff

Entraîneur : Thierry Nicolay.

T2 : Pierre Todesco.

Délégué : Vincent Jamotte.

La meilleure recrue

Allan Manand. Trois fois champion de P1, avec Longlier et Habay-la-Neuve, ce dernier a toutes les qualités nécessaires pour devenir la plaque tournante qui a parfois manqué aux Borquins la saison dernière.

La plus grosse perte

Kévin Arnould. Considéré par son désormais ex-coach comme « l’un des meilleurs milieux défensifs de la série, si pas le meilleur ». L’abattage et la mentalité exemplaire du numéro 6 vont manquer aux Borquins. Mais pour combien de temps ? Kévin Arnould pourrait effectuer son come-back durant la saison.

Le tiercé du coach

1. Marloie ; 2. Ethe ; 3. Saint-Hubert. « Et Libramont sera également très costaud », ajoute Thierry Nicolay.

Les derniers résultats

Tenneville-Saint-Hubert : 1-2 (amical)

Saint-Hubert-Rossignol : 6-0 (Coupe prov.)

Paliseul-Saint-Hubert : 0-4 (Coupe prov.)

Saint-Hubert-Saint-Léger : 5-2 (Coupe prov.)

Assenois - Saint-Hubert : 1-4 (amical)