Tournoi ATP de Winston-Salem: Andy Murray accepte une invitation pour Winston-Salem

Andy Murray va jouer le tournoi de tennis ATP250 de Winston-Salem. L’Écossais a accepté une invitation des organisateurs de cette épreuve jouée sur ciment en Caroline du Nord et dont le prize-money est de 717.955 dollars. Elle débute dimanche. Il s’agit du dernier tournoi de préparation avant l’US Open. Plus tôt cette semaine, Murray a décliné l’offre de participer au dernier Grand Chelem de l’année à New York qui débute le 26 août.

«J’ai besoin de compétitions et je veux continuer à me tester. Et Winston-Salem est l’endroit idéal pour le faire», a déclaré Murray, 32 ans. «C’est la prochaine étape de mon retour. J’espère avoir un bon parcours.»

Murray, qui n’est plus que 324e au classement ATP, a subi la pause d’une prothèse de hanche au début de cette année. En juin, il a repris la compétition en double et joué notamment à Wimbledon. Cette semaine il a pris part au simple du Masters 1000 de Cincinnati. Il s’y est incliné dès le premier tour contre le Français Richard Gasquet (ATP 56).

Andy Murray n’a jamais disputé le tournoi de Winston-Salem.